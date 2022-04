La nuit des échecs en plein air, ce vendredi soir à Lyon

Ce vendredi 29 avril, les passionnés d'échec se donnent rendez-vous sur la place du marché à Lyon 9e, de 21h à 1h du matin pour la nuit des échecs en plein air.

Le rendez-vous est donné, ce vendredi soir, sur la place du marché à Lyon 9e. De 21h à 1h du matin, les passionnés d'échecs pourront jouer sous les étoiles, en plein air. Et s'il pleut, pas de panique, la soirée se poursuivra en intérieur. La nuit des échecs en plein air prend place dans le cadre du championnat international d'échecs de Lyon, qui a débuté le 27 avril et qui se terminera demain, samedi 30 avril avec une remise des prix pour les grands gagnants, à 20h.

Au programme de ce soir: les amateurs d'échecs les plus ambitieux pourront affronter des figures du milieu, comme Aurélien Crut, maître international d'échecs, ou encore Sévan Buscara et Cyril Marzolo. Pour les curieux, une exposition sur l'histoire des échecs sera ouverte au public toute la soirée. Des animations et une buvette sont prévues.

Informations pratiques | La nuit des échecs en plein air

Où? Sur la place du marché à Lyon 9ème

Horaires: de 21h à 1h

Tarif: gratuit