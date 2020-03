La neige a fait son retour près de Lyon, restez prudent dans vos déplacements

Durant cette période de confinement, la neige a fait son grand retour dans certaines zones en hauteur près de Lyon. Restez prudents si vous êtes amenés à vous déplacer sur certains secteurs.

La neige a fait son grand retour dans la région lyonnaise et la ville confinée ne pourra même pas en profiter. Dans la nuit de dimanche à lundi, il a neigé sur plusieurs secteurs à plus de 500 mètres d'altitude. Une petite couche de neige a tenu notamment dans les Monts du Lyonnais, aux cols de Malval et de la Luère.

Si vous êtes amenés à vous déplacer sur ces zones durant cette période de confinement, il est impératif de rester prudents et de modérer son allure.

Des chutes de neige sont encore attendues ce lundi dans le sud-ouest du Rhône, mais aussi dans la Loire, notamment à Saint-Étienne. Là encore, il sera impératif de rester prudent en cas de déplacements entre Lyon et Saint-Étienne, notamment via l'A47.