La Métropole de Lyon veut acheter plus local et plus responsable

À partir du mercredi 26 mai, la Métropole de Lyon lance un cycle de discussions autour de ses achats. La collectivité souhaite mettre en place un Schéma de promotion des achats responsables (SPAR), co-construit avec les acteurs économiques et les habitants.

600 millions d'euros sont dépensés par an par la Métropole de Lyon pour l'achat de divers biens et services. La collectivité souhaite réformer son fonctionnement en utilisant l'argent public pour acheter à des entreprises locales et plus écologiques, en consultant les entreprises et les habitants du Grand Lyon. Ces dépenses concernent l’alimentation dans les collèges, la construction ou encore l’entretien des infrastructures publiques ou les services à la population.

Un nouvel outil, le Schéma de promotion des achats responsables (SPAR), doit remplir cette fonction. Le SPAR va nous permettre de s’assurer que chaque euro public dépensé réponde aux objectifs écologiques et sociaux désormais partagés par tous les acteurs socioéconomiques et les citoyens du Grand Lyon", affirme la Métropole de Lyon.

Un cycle d'émissions consacrées à la construction du SPAR se tiendra entre le 26 mai et le 17 juin sur plusieurs thématiques comme : l'alimentation, la voirie, l'espace public ou les déchets. L'inscription est nécessaire pour suivre et participer durant les émissions, et une contribution par mail est possible à contact-spar@grandlyon.com.