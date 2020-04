La métropole de Lyon lance sa plateforme "urgence emplois COVID"

Dans cette période marquée par le confinement et la crise du coronavirus COVID-19, certaines entreprises font face à des difficultés de recrutement, tandis que des personnes recherchent un emploi. La métropole de Lyon lance une plateforme pour les mettre en relation.

La métropole de Lyon vient de lancer sa plateforme "Urgence emploi COVID", pour mettre en relation les entreprises qui veulent recruter et les demandeurs d'emploi (voir la plateforme ici).

Initiée dans un premier temps avec les acteurs des Services à la Personne Rhône-Alpes Auvergne, elle est désormais élargie à tous les secteurs essentiels comme l'aides aux personnes, agriculture et alimentation, logistique, santé..

La métropole précise : "les entreprises en sous-activité qui souhaitent mobiliser leur personnel bénéficieront de conventions leur permettant le maintien de la rémunération complète de ses salariés".

Par ailleurs, "les personnes sans emploi et particulièrement les bénéficiaires du RSA pourront bénéficier

à titre exceptionnel, d’un cumul RSA plein et revenu d’activité lié à ce travail. Les personnes intéressées peuvent appeler directement la MMIE qui fera le lien avec les entreprises et garantira le suivi de leur situation administrative, en lien avec la Métropole".