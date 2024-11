Une campagne frauduleuse utilisant l'identité de la Métropole de Lyon fait référence à un dispositif d’installation de thermostats connectés.

Ce mardi 19 novembre, la Métropole de Lyon alerte. Une campagne frauduleuse utilisant son identité aurait été signalée. Les personnes à l'origine de cette campagne prétendraient organiser des interventions à domicile, en référence au dispositif d'installation de thermostats connectés mis en place en partenariat avec Voltalis. Ils auraient en leur possession des documents portant le logo de la Métropole de Lyon.

"Ces avis d'intervention, qui présentent des informations prétendant s'appuyer sur le décret n° 2023-444 et mentionnent une prise en charge par l'État, sont des faux. La Métropole de Lyon tient à préciser que ce type de démarche, tel que décrit dans ces documents, n'a jamais été initié par ses services, ni par son partenaire Voltalis", ajoute la Métropole dans un communiqué.

Elle rappelle aussi que ses interventions et celles de ses partenaires sont annoncées via des moyens de communication officiels (site, newletters, lettres d'information signées). En cas de doute, les habitants sont invités à contacter le centre d’informations et de contacts au 04 78 63 40 00 pour vérifier l'authenticité des communications.

"La Métropole de Lyon condamne fermement ces agissements et appelle l'ensemble des résidents à la plus grande prudence", poursuit-elle. Par ailleurs, les démarches pour des dépôts de plainte ont déjà été engagées.

