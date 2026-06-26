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Présentation des permanences de médiation ce mardi 2 avril.
Sandrine SERPENTIER LINARES, Médiatrice de la Ville de Lyon (à gauche) et Yasmine BOUAGGA, Maire du 1er arrondissement (à droite)

La médiatrice de la Ville de Lyon de plus en plus sollicitée par les habitants

  • par LR

    • Créée en 2023, la médiation territoriale de la Ville de Lyon poursuit son développement avec une forte hausse des saisines en 2025.

    La médiatrice de la Ville de Lyon s'impose progressivement comme un interlocuteur identifié par les habitants confrontés à un différend avec l'administration municipale. Présenté jeudi 25 juin en conseil municipal, son rapport d'activité 2025 fait état de 546 demandes, soit près de 200 de plus que lors de la première année pleine de fonctionnement du dispositif.

    A lire aussi : Lyon : des permanences de médiation pour régler des litiges ou contester une décision

    Créée en 2023 dans le cadre du Pacte de la Ville en faveur de la qualité du service public, la médiation territoriale permet aux usagers de solliciter gratuitement un tiers indépendant lorsqu'une démarche auprès des services municipaux n'a pas permis de résoudre une difficulté. Plus de huit demandes sur dix émanent de Lyonnais.

    En 2025, 136 procédures de médiation ont été ouvertes. Les principaux litiges concernent le stationnement, les transports et la mobilité (42 %), devant les nuisances sonores et les questions de salubrité (15 %), ainsi que l'urbanisme, la voirie et les autorisations d'occupation temporaire (15 %).

    Le bilan se veut encourageant : dans près de 60 % des médiations closes, la demande initiale de l'usager a obtenu une issue favorable, qu'il s'agisse d'une décision revue par la Ville ou d'un accord trouvé entre les deux parties. Au-delà du traitement des dossiers individuels, la médiatrice formule également des recommandations destinées à améliorer le fonctionnement des services municipaux et à prévenir de nouveaux litiges.

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