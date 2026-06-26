Fin de la 2G et du cuivre : Orange accélère la modernisation de ses réseaux

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Pour répondre aux besoins de connectivité croissants, Orange modernise ses réseaux fixe et mobile. Un mouvement de fond qui implique la fermeture de réseaux plus anciens, comme la 2G et le cuivre. Le point avec Bernard Pellier-Cuit, délégué régional Orange en Auvergne-Rhône-Alpes.

En Auvergne-Rhône-Alpes, la 2G d’Orange ne sera plus disponible à partir du 20 octobre. Pour quelles raisons l’opérateur fait-il ce choix ?

Bernard Pellier-Cuit : A l’origine, la 2G a été conçue pour passer des appels et envoyer des sms. Aujourd’hui elle ne correspond plus aux usages quotidiens. Orange se recentre sur les technologies plus récentes, plus performantes et moins énergivores : la 4G qui couvre 99,9% de la population et la 5G/5G+. Si vous disposez d’un abonnement 2G, sachez qu’il ne sera plus possible de l’utiliser à partir du mois d’octobre 2026.

“Les réseaux mobiles de nouvelle génération constituent désormais les infrastructures de référence pour accompagner les usages d’aujourd’hui et de demain”. Bernard Pellier-Cuit délégué régional Orange en Auvergne-Rhône-Alpes

Orange a également commencé à fermer son réseau cuivre. Est-ce dans la même logique de modernisation des réseaux ?

Bernard Pellier-Cuit : Oui car aujourd’hui, la fibre optique est disponible pour 93,5% des locaux en France. La fibre est plus performante (débits jusqu’à 200% supérieurs), plus robuste (taux de panne 1,5 fois plus élevé sur le cuivre que sur la fibre), et quatre fois moins énergivore que le cuivre. Elle répond aux besoins de connectivité des Français, puisqu’environ 80% des abonnements Internet sont désormais en fibre. A Lyon et dans le Rhône, par exemple, le réseau cuivre est fermé dans le 6e arrondissement. En janvier 2027, il le sera dans le 3e arrondissement ainsi qu’à Bron, Lancié, Chassieu, Genas et Corcelles-en-Beaujolais.

Qu’est-ce que cela implique pour vos clients ?

Bernard Pellier-Cuit : Tous nos clients ont été informés de ces changements, que ce soit pour la fin de la 2G ou du cuivre. Pour la fermeture du réseau cuivre qui se fait progressivement (le réseau cuivre est fermé dans une commune lorsque la fibre est déployée à 99%), Orange travaille aussi avec les collectivités pour informer les habitants. Pour conclure, je dirais que la fibre et les réseaux mobiles de nouvelle génération constituent désormais les infrastructures de référence pour accompagner les usages d’aujourd’hui et de demain. Et dans cette transition, notre priorité est d’accompagner chaque client afin que personne ne soit laissé sur le côté. En Auvergne-Rhône-Alpes, nous faisons de la confiance le moteur de la transformation numérique des territoires.