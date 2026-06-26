Canicule à Lyon : un nouveau lieu d'accueil ouvre pour les personnes les plus vulnérables

Après l'ouverture d'un gymnase en début de semaine, la préfecture du Rhône annonce un nouveau lieu de répit afin de renforcer la prise en charge des personnes vulnérables face à la canicule.

Le dispositif d'hébergement d'urgence continue de s'étoffer dans le Rhône. Face à un épisode de canicule qui se prolonge, le préfet de région Étienne Guyot a annoncé, en accord avec la Ville de Lyon, l'ouverture d'un nouveau lieu de répit dès ce jeudi 25 juin pour accueillir les personnes les plus fragiles.

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Avec cette ouverture, 165 places de mise à l'abri sont désormais disponibles dans l'agglomération lyonnaise. Elles sont réparties entre un gymnase du 2e arrondissement, déjà réquisitionné en début de semaine, un ancien accueil de jour dans le 8e, une salle du 5e arrondissement ainsi que des places hôtelières.

Ces structures, gérées par la Croix-Rouge, Habitat et Humanisme et la Fondation Armée du Salut, fonctionnent chaque soir de 16 heures à 10 heures. L'accès est réservé aux personnes orientées par le 115, dont les capacités ont été renforcées.

En parallèle, les maraudes ont été intensifiées et les horaires des accueils de jour élargis afin d'offrir davantage de points de fraîcheur aux personnes les plus exposées. Le Rhône et la métropole de Lyon restent placés en vigilance orange, avec des températures qui pourraient encore atteindre les 40 degré ce vendredi 26 juin.