La Haute-Savoie, nid européen d'espions russes

Quinze agents identifiés par les services de renseignement ont fait du département de la région Auvergne-Rhône-Alpes leur base arrière. Certains transitaient par Lyon pour rejoindre les Alpes.

Selon une enquête publiée ce mercredi par Le Monde, le département de la Haute-Savoie serait le camp de base d’une unité d’espions russes en Europe. Une information mise en évidence par plusieurs services européens du renseignement qui ont établi une liste de quinze agents russes ayant fait du département d'Auvergne-Rhône-Alpes leur base arrière. Ces militaires auraient séjourné “très régulièrement”, écrit le quotidien, dans les villes d'Annemasse, Evian ou encore Chamonix. Ils arrivaient dans les Alpes en voiture après avoir atterri sur les aéroports de Paris ou Lyon.

Ces quinze hommes n'auraient pas mené d'action en France, mais sont suspectés d'avoir participé à des opérations d'empoisonnement en Bulgarie et au Royaume-Uni et de déstabilisation en Moldavie et au Monténégro. Le département proche de la Suisse aurait justement été choisi notamment pour sa proximité avec le pays Helevte, mais aussi pour la présence historique de personnes russes, notamment dans les stations comme Megève.