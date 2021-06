La gastronomie de la région AuRA à l'honneur à l'occasion du Gault & Millau tour 2021

Ce lundi 28 juin, le Gault & Millau Tour s'est rendu dans la région Auvergne-Rhône-Alpes afin de récompenser les meilleurs acteurs de la gastronomie de la région. Durant cette cérémonie, qui se déroulait à Annecy, 11 trophées ont été remis aux talents qui subliment la cuisine de notre terroir.

"Les volailles de Bresse", "les truffes de la Drôme", "les écrevisses qui frétillent avec les grenouilles" : ce sont tous ces produits, issus de la région rhônalpine et de l'Auvergne, qui étaient mis à l'honneur lors du second Gault & Millau Tour de l’année 2021. Lors de ce rendez-vous gastronomique, qui "célèbre les acteurs de la gastronomie d'un terroir", plusieurs talents de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été auréolés.

Durant la remise des prix, plusieurs chefs de cette région décrite par Marc Esquerré (responsable des enquêtes pour Gault&Millau ) comme "la première de France pour sa gastronomie", se sont vus décernés des récompenses pour leur "savoir-faire", la "synergie de leur équipe" ou encore pour le "travail en salle".

11 trophées pour les talents de la région

Parmi les lauréats, Serge Vieira et son restaurant du même nom situé dans le Cantal ont obtenu le prix "Gault & Millau d’Or Auvergne-Rhône-Alpes 2021". Ce chef, qui "célèbre le terroir cantalien avec passion et personnalité", a obtenu la note honorable de 15,5/20. Le "coffre de pigeon fermier de la maison Miéral", annoncé comme le "plat le plus distingué de tous", ne laissera sans doute pas les palais indifférents.

Laurent Bouvier et son restaurant La Caborne, situé à Limonest (Rhône), ont également su ravir le jury de cette compétition. Le chef a été récompensé du prix "Techniques d’Excellence" pour sa "vision d’une cuisine aussi moderne qu’enracinée", proposant à la fois du pâté en croûte, un gratin de ravioles ou encore son fameux burger de homard.

Enfin, le guide Gault & Millau, de la même façon qu'il récompense les chefs, célèbre aussi d'autres talents qui "concourent à promouvoir ce savoir-faire" de la gastronomie. Le restaurant de Pierre Orsi du 6ème arrondissement de Lyon a ainsi été décoré du prix "Accueil Auvergne-Rhône-Alpes 2021". Son service et son accueil permettent aux membres du jury d'affirmer que "manger chez Orsi est donc autant une cérémonie qu'un spectacle".

Le guide de Gault & Millau, via les différentes cérémonies qu'il organise à travers la France, espère valoriser "des produits et des spécificités culinaires qui font de la France le pays de la gastronomie".