La France remporte la Coupe du monde : Lyon exulte 

Après un match stressant et mouvementé pour les Lyonnais, les supporters exultent après la victoire de l’équipe de France.

L’équipe de France de football s’offre une deuxième étoile et remporte la Coupe du monde 2018. Une immense fierté pour les Lyonnais réunis à la fan zone de la place Bellecour. Pétards, fumigènes, salve de cris de joie et d’applaudissements… La foule est en folie après cette victoire tant espérée face à la Croatie (4-2). Place aux festivités désormais, les Lyonnais qui s’étaient réfugiés du mauvais temps investissent la place Bellecour tandis que d’autres se dirigent vers les bars de la rue Mercière et de la place des Terreaux pour fêter la victoire. L’ambiance est plus que jamais au rendez-vous à Lyon et la soirée s’annonce prometteuse. “On est les champions !”

Revivez la Coupe du monde à Lyon via le live de Lyon Capitale.