Après une collaboration de plusieurs années entre l'équipe de jeu vidéo LDLC et le club de football de l'Olympique lyonnais, la direction de l'entreprise annonce la fin de l'aventure.

L'esport peine encore à se démocratiser en France et il n’est pas rare de voir des structures disparaître dans le pays. Aujourd’hui c'est au niveau de la ville de Lyon qu'intervient l'une de ces fermetures. Dans un communiqué l'équipe LDLC annonce la rupture de son contrat avec l’Olympique lyonnais dès juillet 2023 et la fin de sa filiale LDLC Event en charge de ce programme.

Un contrat datant de 2020

Lancé il y a plus de 13 ans, le team LDLC avait noué un partenariat avec l’OL courant 2020. Réputée dans le milieu du jeu vidéo, l'équipe LDLC OL a obtenu "180 podiums nationaux et internationaux et a réussi a formé plus d’une trentaine de joueurs professionnels" au cours de son existence.

Dans un communiqué l’entreprise souligne "une large notoriété et reconnaissance auprès des gamers passionnés, elles n'ont pas – malgré les efforts déployés – réussi à trouver une place suffisante auprès du grand public". Une bien triste nouvelle pour le rayonnement du jeu vidéo à l’échelle nationale et internationale.

Triste pour LDLC… mais si opportunité il y a, pourquoi pas ! — M8 Gotaga (@Gotaga) May 16, 2023

Sur les réseaux sociaux, certains fans ont appelé des personnalités de l’esport en France comme Gotaga a sauver l’équipe pour empêcher la disparition de l’une des équipes françaises les plus titrées. Une lueur d'espoir persiste puisque LDLC ne ferme en tout cas pas la porte à un possible rachat.

