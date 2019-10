La compagnie aérienne XL Airways a été liquidée suite au rejet de la seule offre de reprise. Remboursement, destinations directes qui s'arrêtent, à Lyon, cette disparition ne sera pas sans conséquence.

XL Airways restera clouée au sol. La compagnie aérienne a été placée en liquidation judiciaire ce 4 octobre après le rejet de la seule offre de reprise. Les 570 salariés de l'entreprise vont être licenciés ces prochains jours. Tous les vols avaient été suspendus dès le 30 septembre à 15 heures. Ils ne reprendront donc pas ce lundi 7 octobre.

À Lyon, cette liquidation ne sera pas sans conséquence. La compagnie assurait deux liaisons directes sans concurrence depuis l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry : une vers l'île de la Réunion, l'autre vers la Guadeloupe. La fin de XL Airways marque donc la disparition de ces deux destinations sans escale depuis Lyon, il faudra désormais passer par un autre aéroport ou accepter au moins une correspondance.

Comment se faire rembourser ?

Se pose désormais la question du remboursement, avec plus ou moins de chance de pouvoir retrouver son argent. Ceux qui ont réservé un séjour depuis une agence de voyages ou un tour-opérateur sont invités à les contacter pour trouver une solution. Dans le cas d'un paiement par carte bancaire, il est possible de bénéficier d'un remboursement via une éventuelle assurance rattachée au moyen de paiement, il faut donc se tourner vers sa banque. Ceux qui avaient pris une assurance voyage, liée ou non à une carte peuvent l'interroger sur d'éventuelles modalités de remboursement. Enfin, si aucun des cas précédents n'est possible, les voyageurs sont invités à signaler leur créance via ce formulaire (voir ici), sans que le remboursement ne soit garanti ni sur un possible délai de remboursement. À travers plusieurs messages, les aéroports de Lyon ont rappelé qu'aucun membre du personnel de XL Airways n'était présent à Saint-Exupéry, invitant les passagers à ne pas se rendre sur place.