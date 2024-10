Vendredi 11 octobre, le Prince Albert II de Monaco était en visite dans un institut rattaché à l'université Claude Bernard Lyon 1. Une visite en compagnie de Stéphane Bern, passée presque inaperçue du fait de la localisation de l'institut.

Près d'une semaine après, l'université Lyon 1 lève le voile sur les coulisses de cette visite inhabituelle d'un Prince dans ses locaux. Le président de l'université, Frédéric Fleury, a reçu vendredi 11 octobre Son Altesse Sérénissime (S.AS.), le Prince Albert II, à l'Institut de Biologie marine Michel Pacha, situé à La Seyne-sur-Mer, dans le Var. Bien qu'éloigné géographiquement, cet institut est bel et bien rattaché à l'université Claude Bernard Lyon 1, depuis 1890.

Le célèbre Monégasque était accompagné d'une autre personnalité : l'animateur et historien Stéphane Bern. Une présence toute justifiée pour le fervent défenseur du patrimoine puisque ce site a été lauréat du Loto du patrimoine en 2023. Il a reçu à ce titre 400.000 euros de la Mission Patrimoine, confiée à Stéphane Bern.

Un futur lien entre la Principauté de Monaco et l'Institut ?

Cette visite marque une nouvelle étape dans le projet de réhabilitation de l'Institut, qui va devenir à terme un centre de séminaires scientifiques internationaux, dédié aux sciences de la nature, de la mer et de l'environnement. Equipé de technologies numériques de pointe, "ce futur centre visera à favoriser les échanges entre chercheurs du monde entier tout en renforçant la diffusion des savoirs scientifiques et la médiation auprès du grand public", explique l'université dans un communiqué publié ce jeudi 17 octobre.

Lors de la visite, le prince Albert II de Monaco, sensible au patrimoine et à la préservation des océans, aurait évoqué la possibilité d'une future collaboration entre l'Institut Michel Pacha et la Principauté de Monaco, sans en préciser les contours.