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Cour d'appel de Lyon
Cours d’appel de Lyon. @WilliamPham

La cour d’appel de Lyon rejette la demande de mise en liberté de Frédéric Péchier

  • par Clémence Margall

    • La cour d’appel de Lyon a rejeté, ce mardi 23 juin, la demande de mise en liberté de Frédéric Péchier, ex-anesthésiste condamné à la réclusion criminelle à perpétuité en première instance.

    La justice a tranché. Ce mardi 23 juin, la cour d’appel de Lyon a rejeté la demande de mise en liberté de l’ex-anesthésiste Frédéric Péchier, après l’audience qui s’est déroulée le 16 juin dernier. Il avait été condamné le 18 décembre 2025 par la cour d’assises de Besançon (Doubs) à la réclusion criminelle à perpétuité pour avoir empoisonné 30 patients, dont 12 mortellement, entre 2008 et 2017 dans deux cliniques de Besançon. Frédéric Péchier a fait appel de cette décision, il est donc présumé innocent.

    Dans son communiqué, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon indique avoir rejeté cette demande sur le fondement de plusieurs critères légaux de l’article 144 du Code de procédure pénale : "éviter tout risque de pression sur les témoins et les victimes" ; "mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public provoqué par la gravité de l’infraction, les circonstances de sa commission ou l’importance du préjudice qu’elle a causé" ; "garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice" ; "prévenir le renouvellement des infractions reprochées."

    À la sortie de l’audience la semaine dernière, Me Frédéric Berna, l’un des avocats des parties civiles, assurait que l’ex-anesthésiste "n’a jamais vraiment respecté son contrôle judiciaire" et qu’une remise en liberté serait "incompréhensible" et "inimaginable."

    Lire aussi : "On tente de refaire l’histoire" : la demande de liberté de Frédéric Péchier examinée à Lyon ce mardi

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