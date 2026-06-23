Un joueur professionnel de 21 ans a été victime d'une noyade lundi au niveau du parc de la Feyssine, à Villeurbanne. Deux autres personnes ont pu être secourues.

Un drame s'est noué lundi 22 juin en fin d'après-midi sur le Rhône, à hauteur du seuil de la Feyssine, à Villeurbanne. Selon les informations de BFM Lyon, un footballeur professionnel de 21 ans évoluant en Ligue 2 est en état de mort cérébrale après avoir été emporté par les eaux.

L'accident s'est produit vers 17 h 30 dans le secteur surnommé "la Vague", connu pour ses forts courants et régulièrement pointé du doigt pour sa dangerosité. Le jeune homme se trouvait dans l'eau avec deux amis, qui ont également été victimes de noyade mais ont pu être réanimés par les secours.

Très fréquenté en période de fortes chaleurs, le site du seuil de la Feyssine est considéré comme particulièrement accidentogène.

Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes du drame.