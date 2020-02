La Clusaz : la piste noire est fermée, un skieur de 9 ans se blesse

En Haute-Savoie, un enfant de 9 ans a été retrouvé inconscient sur une piste noire fermée aux skieurs.

Selon Le Dauphiné Libéré, un skieur de 9 ans a été retrouvé inconscient sur une piste noire fermée à La Clusaz. Ce lundi, vers 14h30, les secouristes sont intervenus dans la station de ski de Haute-Savoie pour prendre en charge trois membres d'une famille originaire de Belgique.

Un père et ses deux fils se sont engagés sur la piste noire du Vraille, alors qu'elle était fermée depuis le matin "pour neige verglacée". Ils ont tous perdus le contrôle et ont glissé sur la pente qui était raide et bosselée. Le plus jeune skieur, âgé de 9 ans, s'est gravement blessé à la tête en chutant. Il a été retrouvé inconscient sur la piste et souffre d'un traumatisme crânien, il a été héliporté vers l'hôpital cantonal de Genève.

Le deuxième garçon souffre d'un traumatisme facial. Il a été évacué par les pompiers vers l'hôpital d'Annecy avec son père qui n'a pas été blessé.