De dimanche 26 septembre au lundi 27 septembre, la circulation dans plusieurs rues et le stationnement autour de la préfecture de Lyon seront interdits.

Un dîner des Grands Chefs est organisé à la préfecture de Lyon dimanche 26 septembre au soir, dans le cadre du salon gastronomique le SIRHA. Plusieurs personnalités politiques et institutionnelles, notamment Emmanuel Macron, seront présentes. Du dimanche 26 septembre 2021 à 11h00 et jusqu’au lundi 27 septembre à 11h00, plusieurs restrictions sont mises en place.

La circulation des véhicules sera interdite :

• rue Servient entre l'avenue Maréchal de Saxe et le quai Victor Augagneur

• rue Pravaz

• rue Pierre Corneille entre le cours Lafayette et la rue de la Part-dieu

• rue Dunoir entre la rue Pierre Corneille et l'avenue Maréchal de Saxe

• cours de la Liberte entre le cours Lafayette et la rue de la Part-dieu

• rue de Bonnel entre le quai Victor Augagneur et l'avenue Maréchal de Saxe

• rue Rabelais entre l'avenue Maréchal de Saxe et le quai Victor Augagneur

• quai Victor Augagneur entre le pont Lafayette et la rue de la Part-dieu

• rue de Sevigne entre la rue de la Part-dieu et la rue Servient

• rue Commandant Dubois entre la rue de la Part-dieu et la rue Servient.

Le stationnement des véhicules, y compris pour les cycles et les deux-roues, sera interdit :

• rue Pravaz des deux côtés

• rue Servient des deux côtés, sur la partie comprise entre l'avenue Maréchal de Saxe et le quai Victor Augagneur

• rue Pierre Corneille des deux côtés, sur la partie comprise entre la rue de Bonnel et la rue Servient

• rue Dunoir des deux côtés, sur la partie comprise entre la rue Pierre Corneille et l'avenue Maréchal de Saxe

• rue de Bonnel des deux côtés, sur la partie comprise entre le quai Victor Augagneur et l'avenue Maréchal de Saxe

• cours de la Liberté sur la partie comprise entre la rue Servient et la rue de Bonnel

• quai Victor Augagneur des deux côtés, sur la partie comprise entre le pont Lafayette et la rue Servient.

Certaines lignes de transports en commun seront également perturbées :

• Dimanche 26 et lundi 27 septembre : le T1 et ligne C9

• Lundi 27 septembre : ligne C1, C4 et C5