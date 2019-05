L214 publie une nouvelle vidéo sur deux élevages de poulets

L'association, basée à Lyon, de défense des animaux, vient de publier une nouvelle vidéo sur les conditions de vie des poulets dans deux élevages “sous contrat d’intégration avec la marque DUC”.

L’un des élevages se trouve dans l’Aube où près de 40 000 poulets (16 poulets par m2)sont entassés dans deux bâtiments sans fenêtres et l’autre élevage se situe à quelques centaines de mètres du siège social de DUC à Chailley, dans l’Yonne. 80 000 poulets y sont élevés soit 18 poulets par m2.

“Dans ces deux élevages, les poulets, sélectionnés génétiquement pour grossir rapidement, peinent à se déplacer. Certains sont si gros qu’ils ne peuvent plus se retourner quand ils sont sur le dos et agonisent sur la litière crasseuse. D’autres ne peuvent plus se soulever pour atteindre les abreuvoirs et meurent de soif. Les poulets vivent sur la même litière tout au long de leur courte vie. La poussière et les excréments s’accumulent. L'ammoniac et le CO2 qui s’en dégagent causent des brûlures et des problèmes respiratoires”, écrit L214. Selon l'association, “dans l’élevage de l’Yonne, les poulets sont ramassés par une machine, une sorte de moissonneuse à poulets”.

“La marque assure sur son site Internet, que “les éleveurs DUC s’engagent et veillent au respect des animaux”. Quand on voit l’enfer dans lequel vivent les poulets et la violence avec laquelle ils sont ramassés, c’est vraiment prendre les consommateurs pour des imbéciles”, déplore Sébastien Arsac, cofondateur de l’association L214.

Chaque année, 800 millions de poulets sont tués en France et 83 % des poulets sont élevés de manière intensive, selon l'association.