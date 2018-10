L'ultime conseil d'Alexandre Astier avant sa dédicace à Lyon

À l'occasion de la sortie de l'intégrale Kaamelott, Alexandre Astier participera à une seule rencontre dédicace en France : celle de Lyon le 10 octobre. Néanmoins, il faudra respecter une petite consigne.

Alexandre Astier est en dédicace ce 10 octobre à la Fnac Bellecour, de 16h à 19h30. Un événement particulièrement attendu par les fans qui devraient répondre en nombre devant le magasin dès ce matin, surtout qu'il n'y aura pas d'autres dédicaces en France pour l'instant.

Cette rencontre est organisée à l'occasion de la sortie de l'intégrale Kaamelott, mais l'acteur assure sur les réseaux sociaux : "Aucune obligation d’acheter l’Intégrale, je signe tout : ancienne collection, livres, livres d’autres auteurs, T-shirts, slibards, je vous tatoue ma tronche moi-même (sans aucune expérience ni talent appropriés)".

Enfin, pour ceux qui seraient tentés d'interroger Astier sur le futur long métrage Kaamelott, l'acteur prévient sur Twitter : "Demain, à la dédicace Fnac de Lyon, ceux qui me demandent des nouvelles du film retourneront à la fin de la file d’attente. Si vous êtes cinq, ça va. On remâche sa bourde quelques minutes, c’est cool. Si vous êtes davantage, je vous préviens, ça peut être assez chiant", avant de s'amuser de la situation qu'une telle consigne pourrait engendrer : "Non ou alors, il y a une solution : vous demandez tous des nouvelles du film, vous retournez tous au bout de la file, du coup, ça reforme la même file qu’au début".