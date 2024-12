Rayan Cherki et Corentin Tolisso après le but du premier face à Francfort en Ligue Europa. (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP) (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE/AFP via Getty Images)

Face à Francfort, l'Olympique Lyonnais s'est imposé 3-2 sur sa pelouse du Groupama Stadium au terme d'une magnifique rencontre. Portés par un immense Rayan Cherki, les Lyonnais ont assuré leur qualification, au minimum, en barrage de Ligue Europa.

Les Lyonnais peuvent avoir le sourire. Au terme d'une rencontre intense et face à un adversaire très solide, l'Olympique Lyonnais s'est offert, à domicile, une victoire de prestige (3-2) pour valider officiellement son billet en barrage de la Ligue Europa. Après six journées, les hommes de Pierre Sage, avec 13 points, sont quatrième et tenteront de se maintenir dans le top 8 européen en janvier lors des deux dernières journées de cette phase de poule.

La soirée avait pourtant mal débuté pour les Lyonnais. Dans le froid glacial du Groupama Stadium, ce sont les Allemands, deuxième de Bundesliga et jusque là invaincus en Europe, qui avaient ouvert le score par Ansgar Knauff (18e), bien aidé par une glissade de Caleta Car.

Cherki taille patron

Mais en alignant une équipe tournée vers l'offensive, Pierre Sage avait pris des risques et ne s'est pas trompé. Seulement 9 minutes après avoir concédé l'ouverture du score, l'OL a fait parler sa force offensive et Rayan Cherki a remis les deux équipes à égalité en détournant subtilement un tir de Corentin Tolisso (27e). Cherki, dans tous les bons coups jeudi soir, a ensuite enfilé son costume de patron pour délivrer deux passes décisives à Malick Fofana (50e) et Ernest Nuamah (54e) permettant à l'OL de prendre les commandes de la partie.

Malgré le but d'Omar Marmoush en fin de match, les Lyonnais ont tenu bon, dans une ambiance des grands soirs qui a rappellé les grandes heures européennes du club rhodanien.

La tête à Paris désormais

Avec cette victoire, la quatrième en six matchs de Ligue Europa (pour un match nul et une défaite), l'OL prépare de la meilleure des manières son déplacement dimanche, en Ligue 1, au Parc des Princes. Face au PSG, les coéquipiers d'Alexandre Lacazette tenteront de poursuivre leur belle série de 9 matchs sans défaite et de prouver à tous qu'ils sont bien de retour à leur tout meilleur niveau.