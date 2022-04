Malgré un agenda plus chargé que celui d'un Premier ministre, Naïs Pirollet, candidate de la France au Bocuse d'Or, est venue sur le plateau de 6 minutes chrono.

24 ans. Et candidate de la France pour la grande finale mondiale du Bocuse d'Or, en janvier 2023 à Lyon. Sortie major de sa promotion de l'Institut Paul Bocuse en 2017, prestigieuse école de cuisine où sont formés les plus grands chefs, Naïs Pirollet a choisi - pour le moment du moins - la voie des concours.

Et pas n'importe lesquels. Ce qui se fait de mieux à l'échelle internationale.

Passée deux ans chez David Toutain, deux étoiles Michelin à Paris, elle a assisté Davy Tissot, le chef de Saisons (Institut paul Bocuse, Ecully) lors de sa préparation au Bocuse d'Or France qu'il a remporté en 2019, puis pour la Bocuse d'Or Monde dont il a décroché le titre en 2021.

Naïs Pirollet, lauréate comme son "parrain" du Bocuse d'Or France, a désormais le relais et représentera la France pour la finale mondiale du plus grand concours de la planète, après son sacre au Bocuse d'Or France et sa 7e place qualificative aux sélections européennes.