L'impressionnante photo de la Mer de Glace… sans glace

Le plus grand glacier français n'est plus que l'ombre de lui-même selon un cliché publié début février.

La Mer de Glace ne ressemble plus qu'à un vulgaire étang. Le plus grand glacier français subit de plein fouet les effets de la douceur de cet hiver 2019/2020. Sur une photo issue d'une webcam de Chamonix, on ne peut qu'admirer le triste spectacle d'un décor naturel qui n'est plus que l'ombre de lui même. En cause, les chaleurs actuelles. Le cliché a énormément fait réagir sur les réseaux sociaux à commencer par la star de l'ultra trail Kilian Jornet.

The rain above 2000m melted the snow cover. This is Mer de Glace today, showing a “summer” picture of this already very retreated glacier. https://t.co/6E5lJKi73p — kilian jornet (@kilianj) February 3, 2020

En Savoie et Haute-Savoie, trois records de moyennes de températures ont été battus début février, rapporte France-Bleu. Une situation inédite depuis 2016 due à un anticyclone venu d'Ouest/Sud-Ouest, habituellement présent en été.