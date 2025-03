L'exploit de l'Asvel face à l'Olympiakos, leader de l'Euroligue

Pierric Poupet, entraineur de l’Asvel. (Photo by Stefanos Kyriazis / LiveMedia / DPPI via AFP)

A la LDLC Arena, l'Asvel s'est imposé 81-70 face à l'Olympiakos, leader d'Euroligue, signant là l'un des exploits de sa saison.

L'Asvel a superbement mis fin à une série de sept défaites en Euroligue en s'offrant le leader, l'Olympiakos, battu (81-70) malgré un bon Evan Fournier, mardi à domicile lors de la 31e journée.

Les Villeurbannais, déjà éliminés de la course à la qualification, ont fait honneur à leur couleur verte historique, revêtue pour les deux matches d'Euroligue à domicile cette semaine (ils reçoivent Kaunas jeudi), en remportant leur premier succès sur la scène européenne depuis le 24 janvier (100-94 contre le FC Barcelone).

Deuxième succès en trois jours

Et le douzième cette saison, seulement un de moins que leur record depuis leur intégration en Euroligue en 2019 (13 succès en 2020-2021), qu'ils peuvent donc espérer battre lors des trois dernières journées. Ils ont aussi confirmé leur bonne passe actuelle avec un deuxième succès en trois jours face à un gros bras européen après celui glané à Monaco en championnat dimanche (94-86).

Comme en Principauté, il porte le sceau de Théo Maledon, qui après avoir inscrit 27 points en a marqué 23 mardi, dont un panier qui a octroyé sept longueurs d'avance à trois minutes du buzzer (72-65). Moins de deux minutes plus tard, un tir primé de Nando De Colo a définitivement laissé à distance l'Olympiakos, porté par Fournier en première période (17 pts, 25 au total, à trois de son record en Euroligue).

"Nous avons gagné, c'est bien mais le plus important était de célébrer comme nous le devions cet anniversaire de l'Euroligue, cette équipe de 1997 (qualifiée pour le Final four) avec la présence de Delaney Rudd. Nous avons vu des gens très heureux de partout et cela fait énormément plaisir", a souligné l'entraîneur villeurbannais, Pierric Poupet.

"Maintenant, nous allons tenter de faire la même chose jeudi contre Kaunas", a-t-il ajouté. "Les joueurs ont surpassé les attentes par rapport à l'événement et je suis très content. Il ne faut pas minimiser ces moments-là, surtout quand on a la chance avec des victoires au bout, pour les joueurs et nous tous, de temps en temps en garder un petit peu avec du recul et apprécier simplement", a poursuivi Poupet.

De son côté, Evan Fournier a reconnu "le bon match de l'Asvel". "Villeurbanne a livré un match rugueux et discipliné. Les Villeurbannais ont su nous attirer en défense et nous faire payer nos erreurs", a-t-il commenté.