Les communes d'Arnas, Communay et Irigny ont été reconnues en état de catastrophe naturelle suite aux fortes pluies en avril et mai.

Le printemps 2024 aura été particulièrement pluvieux, générant plusieurs inondations et coulées de boue dans le Rhône. En particulier, les communes d'Arnas, Communay et Irigny ont peu supporté les fortes pluies des mois d'avril et mai.

L’état de catastrophe naturelle pour "inondations et coulées de boue" leur a donc été reconnu par la Préfecture du Rhône. Les sinistrés concernés disposent ainsi de 30 jours pour faire leur déclaration auprès de leurs compagnies d’assurance. Un délai qui court à compter du 14 juin, date de parution de l'arrêté au Journal Officiel.

