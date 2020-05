L'EM Lyon a une nouvelle présidente

L'école de commerce lyonnaise EM Lyon vient d'annoncer la nomination au poste de présidente du directoire d’Isabelle Huault, actuelle présidente de l’Université Paris Dauphine-PS.

Début janvier, L'EM Lyon a officialisé le départ de Tawhid Chtioui, président du directoire depuis le 1er avril 2019. Ce mercredi, l'école de commerce lyonnaise a annoncé la nomination d’Isabelle Huault, actuelle présidente de l’Université Paris Dauphine-PSL. Elle succède à Tugrul Atamer, président provisoire nommé après le départ de Tawhid Chtioui.

“Nous pouvons être fiers de cette future nomination : Isabelle Huault a impressionné le comité de sélection par son parcours académique exceptionnel, mais aussi par ses qualités humaines et les valeurs qui guident sa carrière depuis 30 ans. Le background d’Isabelle Huault témoigne de sa capacité à déployer le plan stratégique en marche pour l’école à plus grande échelle encore ! Son parcours depuis 2016 à la tête d’une "business university’’ qu’elle a accompagnée dans son internationalisation, sa digitalisation et le développement de formations hybridées lui a permis d’appréhender très rapidement les contours de sa future mission au sein de notre établissement qu’elle connaît déjà très bien et auquel elle est particulièrement attachée puisqu’elle en est diplômée”, a déclaré M. Atamer dans un communiqué.

Isabelle Huault, 53 ans est une diplômée de l'emlyon, docteure en sciences de gestion de l'université Jean-Moulin Lyon 3. Maître de conférences à l'université de Versailles-Saint-Quentin, puis professeure à l'université Paris-Est-Créteil Val-de-Marne et Panthéon-Assas Paris 2, elle enseigne à Paris-Dauphine à partir de 2005. Elle a été directrice de l'école doctorale de gestion de Dauphine, puis de l'unité mixte de recherche Dauphine Recherches en management, elle est nommée en 2015 vice-présidente chargée d'une mission sur la gestion du corps enseignant par Laurent Batsch, puis élue Présidente en décembre 2016.