L'Asvel impressionne et enchaine à Bourg-en-Bresse

Pierric Poupet, entraineur de l’Asvel. (Photo by Stefanos Kyriazis / LiveMedia / DPPI via AFP)

Une semaine après sa victoire inaugurale face au Mans, l'Asvel s'est imposée 94-85 sur le parquet de Bourg-en-Bresse dimanche soir.

Deuxième match et deuxième victoire pour l'Asvel en championnat. Une semaine tout juste après sa victoire inaugurale à domicile face au Mans, l'Asvel s'est imposée 94-85 sur le parquet de Bourg-en-Bresse, poursuivant sa belle série dans l'Ain. Les Villeurbannais n'ont plus perdu depuis vingt ans à Bourg et reste sur une série incroyable de treize victoires de rang.

Après une entame parfaitement négociée, l'Asvel menait 23-39 à la fin du premier quart temps, dans le sillage d'un Nando De Colo des grands soirs. A la pause et après le réveil des locaux, l'Asvel ne comptait plus que 4 petits points d'avance.

Après une belle bataille dans les troisième et quatrième quart temps, les Rhodaniens repartent de Bourg avec une belle victoire qui leur permet d'enchainer avant le choc face à Monaco dimanche prochain. Un nouveau rendez-vous pour confirmer un début de saison parfaitement réussi.