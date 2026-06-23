"L'argent public à des fins idéologiques" : des syndicats appellent à manifester devant la région Auvergne-Rhône-Alpes

Plusieurs organisations syndicales et associatives dénoncent la politique menée par Laurent Wauquiez et appellent à une mobilisation jeudi 25 juin devant l'Hôtel de Région.

Une mobilisation est annoncée jeudi 25 juin à midi devant le siège de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, à Lyon. À l'appel de plusieurs syndicats et associations, dont Solidaires et la CGT, les manifestants entendent dénoncer la politique conduite depuis 2014 par l'exécutif régional, qu'ils accusent d'utiliser les subventions publiques "à des fins idéologiques".

Dans un tract diffusé ces derniers jours, les organisations pointent notamment les choix budgétaires dans la culture, l'enseignement supérieur, les lycées, la jeunesse, l'écologie ou encore la santé. Elles reprochent à la Région de réduire certains financements tout en soutenant, selon elles, des structures ou projets jugés plus conservateurs.

Les signataires évoquent également le différend financier entre la Région et l'université Lyon 2 et dénoncent une "dérive" de l'exécutif régional. Ils appellent à une journée de grève et à un rassemblement devant l'Hôtel de Région, dans le quartier de Confluence.