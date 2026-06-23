Fin de vie : un rassemblement place Bellecour contre la légalisation de l’euthanasie

Un rassemblement contre la légalisation de l’euthanasie aura lieu sur la place Bellecour, lundi 22 juin. © Antoine Merlet

À l'appel d'Alliance VITA, des opposants au projet de loi sur l'aide à mourir se sont réunis dimanche place Bellecour, à Lyon.

Alors que les députés poursuivent l'examen du texte sur la fin de vie, plusieurs dizaines de personnes se sont rassemblées dimanche 21 juin place Bellecour, à Lyon, à l'initiative de l'association Alliance VITA. Des mobilisations similaires étaient organisées dans une cinquantaine de villes françaises.

Sous le slogan "Nos mourants ne sont pas des encombrants", les participants ont affiché leur opposition à la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté. Ils ont notamment plaidé pour un renforcement des soins palliatifs et dénoncé les conséquences qu'aurait, selon eux, une telle évolution sur la relation entre soignants et patients et sur la prise en charge des personnes les plus vulnérables.