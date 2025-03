Condamné en mars dernier pour détournement de fonds publics, l'ancien maire de Givors Martial Passi interjette appel de la décision du tribunal.

Martial Passi, ancien maire communiste de Givors (1993-2017), dans la métropole de Lyon, fait appel de sa condamnation pour détournement de fonds publics, actée le 13 mars dernier... Tout comme le parquet de Lyon qui a décidé, lui aussi, de faire appel, selon les informations du Progrès.

Le tribunal l'avait reconnu coupable de plusieurs achats personnels avec de l'argent public. Six mois de prison avec sursis, 5 000 euros d'amende, un an d'inéligibilité et le remboursement des frais à hauteur de 7 700 euros à la commune avaient été prononcés à l'encontre de l'ancien conseiller régional du Rhône et vice-président du Grand Lyon.

Devant la chambre correctionnelle de Lyon, il avait contesté tout manquement et souligné l'absence de cadre légal précis sur l'usage des frais de représentation. Il devra désormais s'expliquer devant la cour d'appel.

