L'agenda du maire de Villeurbanne du 12 au 18 juillet

Le maire de Villeurbanne (PS), Cédric Van Styvendael, a révélé ses déplacements et rencontres pour la semaine du 12 au 18 juillet.

Lyon Capitale a choisi de vous partager chaque semaine l'agenda du maire de Villeurbanne pour participer à la transparence de la vie publique. Retrouvez ci-dessous les rendez-vous de Cédric Van Styvendael pour la semaine.

Mardi 13 juillet :

- Conseil d’administration de la Société Villeurbannaise d’Urbanisme

Jeudi 15 juillet :

- Festival d’Avignon : table-ronde « Les pratiques artistiques au coeur de la vie culturelle des territoires »

- Commission culture France Urbaine

Vendredi 16 juillet :

- Conférence de presse festival Les Invites

- Dépôt de gerbes dans le cadre de la journée nationale à la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l’Etat français et d’hommage aux « Justes » de France

- Rencontre avec Nicolas Bonnet, directeur général de la Chambre de Commerce et d’Industrie Lyon Métropole