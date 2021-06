L'agenda du maire de Lyon du 14 au 18 juin

Lyon Capitale a choisi de vous partager chaque semaine l'agenda du maire de Lyon pour participer à la transparence de la vie publique. Retrouvez ci-dessous les rendez-vous de Grégory Doucet pour la semaine.

Lundi 14 juin :

- Rencontre avec le Président de Boehringer Ingelheim France (une entreprise biopharmaceutique), M. Eric Lelouch.

- Accueil de jeunes ayant réalisé, dans le cadre de leur service civique, un diagnostic en faveur des seniors sur les marchés alimentaires des Quartiers Prioritaires de la Ville, Hôtel de Ville.

- Réunion avec M. Raymond Le Moign, Directeur général des HCL.

Mardi 15 juin :

- Rencontre avec l’entreprise et fond citoyen Time for the Planet.

- Participation à la commission finance de la Métropole de Lyon.

- Participation au bureau de France Urbaine (association de collectivités)

Mercredi 16 juin :

- Réunion de la commission santé de France Urbaine.

- Rencontre du Président de la Chambre Régionale des Comptes AURA, M. Bernard Lejeune.

- Échange hebdomadaire avec le Président de la Métropole, M. Bruno Bernard.

- Participation au grand meeting de l’écologie.

Jeudi 17 juin :

- Présentation à la presse des nouveaux véhicules propres de la Ville de Lyon

- Intervention à la soirée organisée par le Centre des Jeunes dirigeants, l’Ère des pourquoi.

Vendredi 18 juin :

- Rencontre de M. Thierry de La Tour d’Artaise, Président Directeur Général du groupe SEB (entreprise de petit équipement domestique)

- Cérémonie commémorative de l’Appel du 18 juin, Hôtel de Ville de Lyon

- Accueil des participants de la Fresque du Climat, organisée à l’Hôtel de Ville