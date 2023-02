Jusqu’à 11°c attendus à Lyon vendredi 3 février

Les températures continuent de remonter en cette fin de semaine à Lyon, il fera jusqu’à 11°c cet après-midi.

La vague de froid qui se profile la semaine prochaine semble encore loin lorsque l’on jette un coup d'œil au thermomètre en cette fin de semaine. Selon les prévisions de Météo France le mercure devrait grimper jusqu’à 11°c cet après-midi entre Rhône et Saône. Soit 2°c de plus que les moyennes de saison. Le reste de la journée sera un peu plus frais, dans la mainte comptez entre 4 et 9°c et dans la soirée autour de 7°c.

Du côté du ciel, la couche nuageuse présente ce matin au-dessus de Lyon devrait progressivement se désépaissir pour laisser passer quelques rayons de soleil. Météo France annonce ainsi de belles éclaircies dans l’après-midi.