Journées du patrimoine : à Lyon, de nombreuses visites sur le "matrimoine"

Mettre en valeur l'héritage culturel et historique des grandes femmes, c'est aussi l'objectif des Journées européennes du patrimoine. On parle alors de Journées du matrimoine. A Lyon, plusieurs visites et animations sont organisées dans ce sens ce week-end du 21 et 22 septembre.

Si le nom "matrimoine" n'est pas encore accolée à celui des Journées européennes du patrimoine, la tendance veut qu'une place de plus en plus importante lui soit donnée d'années en années. Ainsi à Lyon, on trouve une dizaine de visites et d'activités consacrées aux femmes ce week-end du 21 et 22 septembre. En voici quelques-unes.

Ces animations ont parfois lieu en parallèle d'un autre évènement organisé en Auvergne-Rhône-Alpes depuis 9 ans : les Journées du matrimoine. Cette année, elles se déroulent du 14 septembre au 3 octobre.

Des balades à la découverte des grandes figures féminines locales

Où sont les femmes ? C'est la question à laquelle tente de répondre les balades urbaines. Organisées par l'association Filactions, qui lutte contre les violences sexistes et conjugales, ces balades proposent de redécouvrir l'histoire des grandes femmes lyonnaises, qu'elles soient poétesses, artistes, militantes, résistantes ou encore gastronomes.

La visite dans le 1er arrondissement de Lyon a lieu de 19h à 21h, vendredi 20 septembre. Samedi, une balade est organisée dans le 2e arrondissement de 10h30 à 12h30. Dimanche matin, c'est à Oullins, de 11h à 13h que la visite se déroulera. Une autre partira de l'Institut d'art contemporain à Villeurbanne, de 14h à 16h dimanche après-midi.

La réservation est obligatoire via l'adresse mail : baladesurbaines@filactions.org.

Les ouvrières de la soie mises à l'honneur

Dans le quartier de la Croix-Rousse, l'association Soierie Vivante a choisi de mettre en valeur l'histoire de deux femmes liées à cet artisanat. Lors de visites guidées dans ses ateliers de canuts, conservés presque à l'identique, l'association présente la vie de madame Létourneau, ancienne propriétaire de l'atelier de passementerie (comprenez la fabrication de galons) et madame Fighiera, ancienne propriétaire de l'atelier de tissage de grandes largeurs.

Trois visites d'une heure sont organisées samedi : à 9h, 10h et 11h. Elles sont limitées à 20 personnes maximum et se font sur réservation obligatoire au 04.78.27.17.13 ou par mail à infos@soierie-vivante.asso.fr

A la découverte des femmes du 6e arrondissement

En lien avec les Journées du Matrimoine créées par l'association HF+ AURA, une visite commentée est organisée dans le 6e arrondissement de Lyon. Elle permet de découvrir l'histoire méconnue de plusieurs femmes, parmi lesquelles Jeanne Bardey, la sculptrice et élève oubliée de Rodin, la parachutiste Lise Bourdelin, la Mère Andrée ou encore l'écrivaine Jeanne Sisley.

La visite organisée par l'association Parcours d'histoire, a lieu samedi de 14h à 16h. Elle part de la place du Maréchal Lyautey. Attention, la balade commentée est payante : 10€ pour les adultes, 5€ pour les adolescents et gratuite pour les enfants. Les réservations sont obligatoires sur le site Parcours d'histoire.

Les infirmières d'hier et d'aujourd'hui témoignent à l'hôpital Saint-Jean de Dieu

A l'occasion du bicentenaire de l'hôpital Saint-Jean de Dieu, dans le 8e arrondissement de Lyon, l'établissement met à l'honneur les infirmières en psychiatrie qui y ont travaillé et qui y travaillent encore. Un parcours propose de découvrir les lieux et l'évolution des soins depuis 50 ans, au travers du témoignage de soignantes.

Visites libres vendredi 20 septembre, de 15h à 16h30. Réservation obligatoire par mail à l'adresse bicentenaire-sjd@arhm.fr

Les femmes artistes mises à l'honneur au Conservatoire national de musique

Le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon, situé au 3 quai Chauveau dans le 9e arrondissement, fait la part belle aux femmes ce week-end. A l'occasion des Journées du matrimoine et du patrimoine, les étudiants et les équipes du CNSMD Lyon invitent à célébrer les créatrices d'hier et d'aujourd'hui en présentant une sélection d'œuvres de compositrices (partitions, CD, livres etc.).

Visites libres ou guidées, de 10h à 18h samedi.

Les autres évènements en lien avec le matrimoine sont à découvrir sur le site jep.grandlyon.com

