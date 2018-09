Journée mondiale pour le droit à l'IVG : rassemblement à Lyon vendredi

Une manifestation va avoir lieu à Lyon ce vendredi 28 septembre place de la Comédie (Lyon 1er) dans le cadre de la Journée internationale pour le droit à l'IVG.

Un rassemblement aura lieu à Lyon ce vendredi 28 septembre à partir de 18h, place de la Comédie pour la Journée internationale pour le droit à l'IVG. Une manifestation organisée par Solidaires Étudiants Lyon. “Alors même qu’en France, le président du Syndicat national des gynécologues (Syngof) ose encore assimiler à un ‘homicide’ l’interruption volontaire de grossesse, il est nécessaire de réaffirmer ce droit. Au-delà de l’Europe , nous soutenons la mobilisation de la société civile argentine portée par l’énergie des plus jeunes à choisir chacune sa vie”, écrivent les organisateurs.

“En solidarité avec l’ensemble des femmes européennes, après la lutte exemplaire des Espagnoles en 2015, des Polonaises en 2016 et des Irlandaises en 2018, nous exigeons que les droits des femmes, la liberté à disposer de son corps, le droit à l’avortement et à la santé soient respectés dans tous les pays européens et inscrits comme des droits fondamentaux pour l’égalité en Europe”, ajoutent-ils. Par cette manifestation, ils souhaitent “exiger que nos gouvernements nationaux, le parlement européen et le conseil de l’Europe”.