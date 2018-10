Journée du refus de la misère : une centaine d’enfants sans-abri à Lyon

Dans un communiqué, l'association Jamais Sans Toit a estimé à “au moins une centaine” d’enfants sans-abri dans la métropole lyonnaise alors que la journée mondiale du refus de la misère aura lieu ce mercredi 17 octobre.

“Les rentrées scolaires se suivent et se ressemblent avec leurs cortèges d’élèves sans toit”, dénonce le collectif Jamais Sans Toit qui fédère les comités de soutien aux enfants scolarisés sans-abri dans la Métropole Lyonnaise. Le collectif recense déjà une centaine d’enfants sans hébergement dans les écoles lyonnaises. “Un chiffre bien en deçà de la réalité de la situation, car il ne concerne qu'une vingtaine d'établissements scolaires répertoriés”, précise-t-il. Déjà plusieurs écoles ont été occupées depuis le mois de septembre et les goûters solidaires se multiplient pour récolter des fonds pour aider à loger les familles d'élèves à la rue.

Jamais Sans Toit souhaite alerter sur ces chiffres alors qu'aura lieu ce mercredi 17 octobre la journée mondiale du refus de la misère. Pour le collectif, “le plan de lutte contre la pauvreté rendu public le 13 septembre” peine à faire apparaître des résultats. “Selon un rapport de l’Observatoire des inégalités 800 000 personnes n'ont pas de domicile personnel, et plus de 600 000 d'entre elles sont hébergées de façon contrainte chez des tiers”, écrit le collectif qui souhaite rappeler “le rôle fondamental de l'école dans la défense et la promotion des droits fondamentaux et de l'intérêt supérieur de l'enfant et interpeller les pouvoirs publics et les autorités compétentes sur ces situations intolérables.”