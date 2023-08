Ce samedi, une trentaine de personnes nus ou partiellement nus se sont rassemblées à Miribel-Jonage pour 14 kilomètres à vélo, à l'occasion du World Naked Bike Ride.

Sur le sable de la plage naturiste de la Mama à Miribel-Jonage, une trentaine de participants se sont rassemblés pour une aventure peu ordinaire : le World Naked Bike Ride. Ayant déjà fait escale à Lyon l'année précédente, cet événement a été le point de départ de plusieurs kilomètres de cyclisme nu. Bien que le parcours ait été modifié en réponse à des préoccupations générales, notamment émanant de la sphère politique locale, les participants ont maintenu leur cap, contournant le centre-ville tout en honorant un itinéraire qui traversait la Métropole de Lyon, incluant Villeurbanne.

Le parcours a été revu et ce Tour de France de cyclistes nus ne traversera pas demain la Ville de #Lyon.



Merci à la @prefetrhone pour cette décision de bon sens. https://t.co/oiXTCCeOl7 — Béatrice de Montille (@bdemontille) August 18, 2023

Le World Naked Bike Ride (WNBR) est un événement cycliste mondial qui fait défiler la nudité. Dans diverses villes mondiales, ce mouvement cycliste audacieux sensibilise à la sécurité des cyclistes, promeut le vélo en tant que transport écologique et défie la dépendance aux combustibles fossiles, tout en mettant en lumière les conséquences de la circulation automobile sur l'environnement.

Un bain de préparation dans le Lac des Eaux Bleues

L'escapade à vélo s'est déroulée sous la surveillance des forces de l'ordre, qui ont suivi les cyclistes en VTT. Le cortège est parti de la plage de la Mama à Miribel-Jonage à 10 heures, après un rafraîchissant "bain de préparation" dans le Lac des Eaux Bleues de Miribel, destiné à éviter tout inconfort causé par la chaleur avant le départ. Malgré un nombre de participants moins important que l'an passé (ils étaient une cinquantaine en 2022), les manifestants ont joué le jeu avec enthousiasme, malgré les températures élevées.

"Les enfants ne sont pas morts de peur mais morts de rire"

Jean-François Feunteun, président du mouvement naturiste, s'est exprimé sur cette étape de l'événement : "Tout s'est très bien passé. On nous rebat les oreilles que les enfants sont choqués en nous voyant nus mais, comme d'habitude, nous avons entendu des explosions de rire, très joyeuses. Les enfants ne sont pas morts de peur mais morts de rire et ça se passe très bien."

"Notre but n'est pas d'entrer en guerre contre les préfectures"

Le président du mouvement est également revenu sur ce non-passage dans le centre-ville de Lyon, ce qu'il n'a pas essayé de contester : "Notre but n'est pas d'entrer en guerre contre les préfectures et surtout contre celles qui veulent bien de nous. La seule chose non-négociable, c'est la nudité. Donc tant que la nudité est acceptée, nous sommes prêts à discuter des tracés. Dans le temps, et avec l'habitude y compris à Lyon, ça évoluera et on arrivera à entrer dans le centre-ville de Lyon."