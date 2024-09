Après plusieurs fermetures des services d'urgences au cours de l'été, le retour à la normale au sein des hôpitaux du Nord-Isère n'est pas encore pour tout de suite. Le Groupement hospitalier du Nord-Dauphiné (GHND) a annoncé de nouvelles fermetures des urgences en cette première semaine de septembre.

En raison du manque de médecins urgentistes, les urgences adultes de Bourgoin-Jallieu et de Pont-de-Beauvoisin seront fermés les nuits de ce mardi 3 septembre et du jeudi 5 septembre. Ces services ne pourront pas accueillir de patients entre 20h et 8h30.

Les autres services restent ouverts

En revanche, les urgences pédiatriques, gynécologiques, maternité et psychiatriques restent ouvertes. Le SMUR (ambulances médicales

envoyées par le SAMU) reste lui-aussi en activité à 100%.

En cas d'urgence, le groupement hospitalier invite les patients à contacter le 15 ou à se diriger vers l'une des maisons médicales de garde dont voici la carte :

La carte des accueils médicaux en soins ambulatoires en Nord-Isère - CHPO

Bonne nouvelle en revanche. Les urgences adultes des hôpitaux de Bourgoin-Jallieu et Pont-de-Beauvoisin resteront finalement ouverts la nuit du samedi 7 septembre.