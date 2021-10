Isère : le Tour de France renoue (avec) les lacets de l'Alpe d'Huez

Jeudi 14 octobre, Christian Prudhomme, directeur de la course, a dévoilé le parcours du Tour de France. Après trois ans d'absence, la Grande Boucle remontera l'Alpe d'Huez, en Isère, le 14 juillet 2022.

Pour l'édition 2022, les coureurs du Tour de France passeront par l'Alpe d'Huez. Trois années après son dernier passage dans la station iséroise, la 109ème édition du Tour de France montera les 21 lacets mythiques au terme d'une étape de 166 kilomètres.

Pour cette 12ème étape, les coureurs prendront le départ de Briançon et devront grimper les 23 kilomètres à 5,1 % du col du Galibier avant d'affronter la dernière difficulté avant l'Alpe d'Huez : le col de la Croix de Fer et ses 29 kilomètres à 5,2 %. Christian Prudhomme le reconnaît, il "a volonté de clôturer la bataille des Alpes sur un parcours taillé pour les grimpeurs les plus tranchants".

Une étape de grimpeur sur laquelle "les grimpeurs français voudront briller en ce jour de fête nationale" explique l'organisation. Une victoire française pour ce 14 juillet ? Pourquoi pas, après Bernard Hinault en 1986, Pierre Rolland en 2011, Christophe Riblon en 2013, sans oublier la victoire mythique de Thibaut Pinot au sommet de l'Alpe d'Huez en 2015.