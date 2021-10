Isère : Grenoble, 4e ville de France où l’on vit en bonne santé

Une enquête réalisée par Le Figaro, lundi 25 octobre, a permis de classer les villes françaises selon des critères épidémiologiques.

Le quotidien Le Figaro a réuni et croisé plusieurs données dans les 100 villes françaises où vivent le plus de personnes âgées de plus de 75 ans. Objectif : établir un classement des communes où les Français vivent en bonne santé sur une base de critères regroupant la pollution de l’air, les maladies graves ou l’offre de soin. Selon l’étude, Grenoble (Isère) se place en 4e position. Par exemple, au niveau des maladies graves, la capitale des Alpes se place en 5e position. L’étude comptabilise 217 tumeurs et 165 morts de maladies cardiaques et circulatoires pour 100.000 habitants. Des chiffres peu élevés, à mettre en lien avec les comportements individuels, mais aussi "à la précocité de la détection et à la qualité des soins pour les cancers et maladies vasculaires".

Pas assez de médecins généralistes

En revanche, la ville pèche en termes de médecins généralistes, avec 10,79 médecins généralistes libéraux pour 10.000 habitants (contre par exemple 21,45 généralistes/10.000 hab. pour Biarritz, en tête du classement).