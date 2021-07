Isère : à Vienne, un premier festival de street art débute ce week-end

A partir de ce week-end et jusqu'au 15 août, un premier festival de street art organisé par le média "Urban Street Art Urbain" se tiendra tous les samedis et dimanches à Vienne (Isère). Il se déroulera de 14 à 21 heures.

Le street art sera à l'honneur durant chaque week-end à Vienne, dans l'Isère, jusqu'au 15 août. Un festival organisé par le média Internet Urban Street Art Urbain va voir le jour à partir de ce samedi. Il se tiendra de 14 à 21 heures, sur la friche d'une ancienne usine située 21 avenue Marcellin-Berthelot.

2 euros l'entrée

Six artistes en résidence (Un Dex, Dontwa, Ponce, Impakt KMF, Rese TWA et Rebel) et d’autres graffeurs invités dévoileront leurs fresques et peindront en live en présence du public. La restauration sera possible sur place. Une exposition sera également à regarder. Le tarif est de 2 euros l'entrée.

Pour plus d'informations, rendez-vous ici.