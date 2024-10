Isère : 80 personnes interpellées à Grenoble lors d’une vaste opération anti-drogue

Dans le cadre d’une enquête de police menée à Grenoble du 8 au 12 octobre, 81 personnes ont été interpellées et plusieurs drogues et véhicules de luxe ont été saisis.

Menée par les effectifs de police judiciaire de la direction interdépartementale de la police nationale de l’Isère, une vaste opération s’est déroulée du 8 au 12 octobre dernier dans l’agglomération grenobloise, permettant l’interpellation de 81 personnes. Les services de l’État indiquent par ailleurs que durant cette semaine, 3 kilos de stupéfiants, 43 grammes de cocaïne et 70 cartouches de cigarettes ont été découverts. Environ 40 000 euros et plusieurs voitures et produits de luxe ont également été saisis.

1 200 personnes et 500 véhicules ont ainsi été contrôlés, "permettant de dresser 120 procès-verbaux et amendes forfaitaires délictuelles", précise encore la préfecture de l’Isère. Mobilisant les services de police judiciaire, de sécurité publique, ainsi que des compagnies républicaines de sécurité, cette opération s’inscrit "dans le cadre de la lutte contre le trafic de stupéfiants sur le département et en particulier sur l'agglomération grenobloise", concluent les services de l’État.

