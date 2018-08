Ce vendredi matin, les riverains de la centrale de Feyzin ont pu observer une intense fumée au-dessus de la raffinerie.

"On a beau avoir l’habitude, j'ai cru à un problème", comme plusieurs habitants de la périphérie de la raffinerie de Feyzin, Sandrine s'est inquiétée ce matin des intenses panaches de fumée au-dessus de la raffinerie et a contacté les pompiers qui l'ont rassurée. Ce vendredi matin, juste avant le lever du soleil, la torchère illuminait le sud de Lyon et dégageait une intense fumée. Elle a pu être observée par ceux qui se lèvent tôt. Selon nos informations, il s'agissait d'une surtension à la suite de l'orage qui a touché la Métropole cette nuit.

Article mis à jour à 11h10 : précision sur l'origine du dégagement.