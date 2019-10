Incendie à Villeurbanne : "pas de matière dangereuse", selon la préfecture

Un incendie est en cours à Villeurbanne sur une pépinière d'entreprises. Selon la préfecture le site "ne comporte pas de matières dangereuses".

Ce mardi matin, vers 7 heures, un incendie s'est déclaré dans la pépinière d'entreprises Bel Air Camp à Villeurbanne. 5 000 m² sont en proie aux flammes sur une surface de 10 000 m². Plus de 100 pompiers et 30 engins sont sur place pour circonscrire l'incendie. La préfète déléguée à la défense et à la sécurité est également présente sur le secteur.

Selon la préfecture, "Ce site n'est pas classé SEVESO ni ICPE et ne comporte pas de matières dangereuses. L'usine SAFRAN, située à proximité du lieu du sinistre, n'est ni touchée ni menacée. Aucune mesure de confinement n'est nécessaire". Lorsque l'incendie s'est déclaré, certaines sources ont indiqué qu'un entrepôt de batteries était concerné. Une entreprise au sein de la pépinière est effectivement spécialisée dans le recyclage et le reconditionnement de batteries. Cependant rien n'indique pour l'instant que ses locaux sont concernés par cet incendie.