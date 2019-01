Immobilier : en 2 ans les Lyonnais ont perdu 9m2

Avec un emprunt de 212 458 €, un Lyonnais peut acheter 45 m2 contre 157 m2 pour un Stéphanois. En deux ans, les habitants de Lyon ont perdu 9m2 de pouvoir d'achat.

En deux ans, les Lyonnais ont perdu 9m2 de pouvoir d'achat immobilier selon une étude de Meilleuretaux.com. Malgré la faiblesse des taux, l'augmentation des prix de l'immobilier à Lyon a réduit la capacité d'achat des ménages. En effet, avec 1 000 € de mensualité sur 20 ans à taux fixe de 1,24 % les Lyonnais ont perdu 5m2 de pouvoir d'achat entre décembre 2017 et décembre 2018 et 9 m2 entre 2016 et 2018. Ils peuvent désormais acheter 45 m2 avec 212 458 € d’emprunt. Avec le même montant, il était possible d'acheter 157 m2 en 2018. En deux ans les acteurs stéphanois ont perdu 2m2 de pouvoir d'achat.

En France, c'est à Angers que ce pouvoir d'achat a le plus reculé en 2018 avec une perte de 10m2. À l'inverse, les habitants du Mans ont gagné 19 m2. Depuis deux ans, ce n'est pas à Lyon que le pouvoir d'achat a le plus baissé, mais à Bordeaux (-14 m2), au Mans (-14 m2), à Nîmes (-13m2), à Rennes (-11 m2) et à Angers (-10m2). En valeur absolue, c'est évidemment à Paris que l'on peut acheter le moins de m2 avec ce type d'emprunt (21m2) puis à Bordeaux et Lyon (45m2), à Nice (50m2) et enfin à Nantes et Strasbourg (62 m2).