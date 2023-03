Il tente de se cacher à la vue des policiers, qui découvrent de la drogue dans sa voiture

Un homme a été interpellé à Vénissieux près de Lyon, il transportait de la drogue et conduisait sans permis.

Les faits se sont produits mardi 14 mars en fin d'après-midi à Vénissieux. Alors qu'un équipage de police circule route de Vienne, ils croisent un véhicule dont le conducteur s'enfonce dans son fauteuil et tente de dissimuler son visage à la vue des policiers.

300 grammes de cannabis

Le comportement suspect de l'individu pousse les agents à procéder à un contrôle. Au contact du véhicule, ils sentent immédiatement une forte odeur de cannabis se dégageant de l'habitacle et repèrent un pochon contenant de la drogue sur le siège passager.

Agé de 34 ans et connu des services de police, l'individu a été interpellé puis placé en garde à vue. La fouille de son véhicule a permis aux policiers de mettre la main sur un pistolet à billes, et plus de 300 grammes de cannabis.

L'homme conduisait également sans permis de conduire, il a expliqué qu'ils transportait le pistolet à bille pour se défendre lorsqu'il dormait dans sa voiture.