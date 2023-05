Elections turques : près de 88% pro-Erdogan à Lyon

Les élections turques qui se sont terminées ce week-end se sont soldées par une victoire de Recep Tayyip Erdogan. Lyon est la 2e ville française à avoir le plus voté pour le président sortant.

Retour sur les résultats de l'élection présidentielle turque qui s'est terminée ce week-end. Le président sortant, Recep Tayyip Erdogan, a été réélu sans grande surprise avec plus de 52 % des voix.

Dans la région, la participation enregistrée était en hausse comparé au premier tour de l'élection. Plus de 3 000 votants ont été comptabilisés en plus. Sur 86 000 votants inscrits, plus de 46 000 se sont rendus aux urnes.

À noter que les deux bureaux de votes installés en Auvergne-Rhône-Alpes, à Clermond-Ferrand et Lyon, font partie du top trois des villes françaises à avoir le plus voté pour Erdogan. Respectivement, Clermond est 1re et Lyon 2e.

Résultats des bureaux de vote français lors des élections turques.

Élections sous tensions

Interrogé par Lyon Capitale, Tuna Altinel, représentant du parti de gauche HDP (parti écologique et démocratique des peuples) dans le Rhône, revient sur l'ambiance générale durant les votes.

"Dans sa grande majorité, l'ambiance était très tendue", décrit-il. "Cette fois, Erdogan a du passer au second tour et les militants de tous bords étaient présents pour voter." Au final, malgré la mobilisation de l'opposition, le président sortant a tout de même obtenu un score de 85% des voix. "C'est traditionnel ici", commente Tuna Altinel.

Un calme d'apparence

Sur les réseaux sociaux, des vidéos semblent montrer des militants pro Erdogan prêts à en découdre avec l'opposition, aux cris de "Allah Akbar." C'est aussi le sentiment de Tuna Altinel : "il y avait un groupe d'une vingtaine de jeunes qui nous regardaient de travers tout au long des votes. Lorsque nous en avons informé le consul, il semble qu'ils se soient retranchés dans la mosquée non loin de là."

En revanche, pas de débordement violent comme lors du premier tour. "Malgré un climat de pression, il n'y a pas eu d'agression, je pense que les militants pro Erdogan se sont contenus car ils n'ont pas aimé la médiatisation des précédentes violences."

la préfecture a confirmé à Lyon Capitale que si le rassemblement n'avais pas été déclaré, malgré les usages de feux d'artifice, aucun incident n'a été signalé.

La peur de l'opposition

Malgré le bon déroulé des votes, les militants de l'opposition ne se sont pas sentis en sécurité. "Nous n'étions pas rassurés, nous avons reconnu certaines personnes et nous savons de quoi elles sont capables", avoue Tuna Altinel.

Pourtant, sur place, des patrouilles de police avaient été dépêchées. "Nous aurions voulu des agents fixes plutôt que des patrouilles, cela aurait été plus sécurisant", confie le militant.

Toujours est-il que l'opposition a quitter les lieux avant la fin des votes pour "faire redescendre la tension." Tuna Altinel a été escorté par les forces de l'ordre jusqu'à sa voiture et indique "nos militants ont évité de prendre les transports en commun." Un climat de tension aux alentours de Lyon qui sème la crainte chez ceux qui ne se reconnaissent pas dans la politique du président réélu.