Hélène Geoffroy rassemble les cadres de l'aile centriste du Parti socialiste à Lyon

Les cadres de l'aile centriste anti-NFP du Parti socialiste seront rassemblés à Lyon les 9 et 10 novembre.

Hélène Geoffroy, maire de Vaulx-en-Velin et présidente du Conseil National du PS, rassemble à Lyon les 9 et 10 novembre les cadres de l'aile centriste du Parti socialiste dont Bernard Cazeneuve, François Hollande, Jérome Guedj, Nicolas Mayer Rossignol et Karim Bouamrane.

Autour de tables rondes sur l'universalisme, ou le comment "ré-enchanter le projet socialiste", l'objectif sera de "poursuivre la dynamique de rassemblement des forces sociales-démocrates qui s’est ouverte à Blois cet été et qui s’est poursuivie à Bram et à Saint-Ouen", explique-t-on dans l'entourage de l'édile.

Les responsables politiques tenteront ainsi de dessiner un nouveau projet en vue de l'élection présidentielle de 2027. La députée de la 4e circonscription du Rhône, élue dans le cadre du Nouveau front populaire, sera également présente.