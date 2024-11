La demi-finaliste de la Star Academy 2023, Héléna Bailly, a ajouté plusieurs dates à sa tournée. Elle sera en concert à Villeurbanne et Décines-Charpieu, en mai et octobre 2025.

Depuis la sortie de son single "Summer Body" sur les ondes, la carrière d'Héléna décolle. La demi-finaliste du télécrochet de TF1 a même obtenu le titre de "Révélation belge" des NRJ Music Award, la semaine prochaine. Forte de ce succès, elle vient d'ajouter une vingtaine de dates à sa toute première tournée. Une tournée qui passera deux fois par Lyon l'an prochain.

La chanteuse de 22 ans se produira à la LDLC Arena située à Décines-Charpieu, le dimanche 26 octobre, à 20h. "Jamais je n’aurais imaginé pouvoir vous annoncer ces zénith aussi vite…", s'est réjoui Héléna sur son compte Instagram. Les ventes sur le site de la FNAC ouvriront le 18 novembre.

Quant aux fans les plus impatients, ils pourront l'écouter le jeudi 22 mai 2025 lors d'un concert au Transbordeur, à Villeurbanne. Plus intimiste, ce concert affiche d'ores et déjà complet.