Hébergement d’urgence : un rassemblement contre l’arrêt des prises en charge de la Métropole de Lyon 

Travailleurs sociaux, soignants et collectifs appellent au rassemblement mercredi 31 juillet à 17 heures devant le siège de la Métropole de Lyon.

"Trop c’est trop !" Les équipes mobiles de santé de Lyon lancent un appel au rassemblement mercredi 31 juillet à 17 heures devant le siège de la Métropole de Lyon (3e arr.). Dans un communiqué, elles contestent notamment l’arrêt de nouvelles prises en charge de personnes vulnérables décidé par la collectivité écologiste. Les équipes mobiles de santé dénoncent également la "politique d’abandon" de l’État, "faisant porter aux soignants et travailleurs sociaux la responsabilité du tri des vulnérabilités face à la pénurie de places. La décision de la Métropole marque une étape supplémentaire dans cette déresponsabilisation des autorités publiques."

Une "situation budgétaire contrainte"

Le 17 juillet dernier, le vice-président en charge du logement, Renaud Payre, avait expliqué à nos confrères du Progrès qu’en raison d’une "situation budgétaire contrainte", la Métropole de Lyon avait donc pris la décision de suspendre de nouvelles prises en charge. Un choix qui, pour les équipes de santé, "renforce l’abandon par l’État et les collectivités publiques des personnes sans abri et malades."

Elles concluent : "Nous, acteurs de la santé et soignants, demandons que soit garanti et respecté le droit de toute personne à être hébergée et aux plus vulnérables à être protégés, conformément à la loi. C'est une question de santé publique et de cohérence politique."

